أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-9-2025 في قطر

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا في جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثير من القطريين على شراء المشغولات الذهبية، والسبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بسوق الذهب القطري اليوم عند 442 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 405 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 386 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 331 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 257 ريالا قطريا.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، وسط تقييم المستثمرين للتصريحات الحذرة لرئيس مجلس الفدرالي الأميركي جيروم باول بشأن التخفيضات المحتملة في معدلات الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3767.79 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أمس الثلاثاء أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3790.82 دولارًا. بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% لتسجل 3800.30 دولارًا.

وكان باول، صرح أمس الثلاثاء، بأن على البنك المركزي مواصلة موازنة المخاطر المتعارضة المتمثلة في التضخم المرتفع وضعف سوق العمل عند اتخاذ قراراته بشأن معدلات الفائدة المقبلة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 43.72 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1475.78 دولارًا، بينما هبط البلاديوم 0.1% إلى 1218.54 دولارًا.

