الإثنين 22 سبتمبر 2025
اقتصاد

قفزة جديد في أسعار الطماطم بالأسواق اليوم

أسعار الطماطم اليوم،
أسعار الطماطم اليوم، فيتو

أسعار الطماطم اليوم، واصلت أسعار الطماطم اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025؛ قفزاتها السعرية في الأسواق، مسجلة ارتفاعًا جديدًا يقدر بـ 2.5 جنيه مقارنة بسعرها أمس، سواء في أسواق الجملة أو التجزئة. 

 

أسعار الطماطم اليوم الإثنين في الأسواق 

 وتستعرض «فيتو» أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة لبيع الخضروات، إضافة إلى سعر الطماطم في سوق العبور للجملة، وسعرها في المنافذ التابعة للجهات الحكومية؛ في السطور الآتية: 

18.3 % زيادة في سعر الطماطم خلال يوم واحد

ففي أسواق التجزئة، قفزت  الطماطم نحو 2.5 جنيه في الكيلو، أي بنسبة 18.3% مقارنة بسعرها أمس، وذلك وفقًا لأخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

5.3 % ارتفاعًا في سعر الطماطم مقارنة بالأسبوع الماضي

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ فإن أسعار الطماطم اليوم ارتفعت نحو 75 قرشًا وبنسبة تصل لـ 5.3 % مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي.

 

97 % ارتفاعًا في سعر كيلو الطماطم مقارنة بالشهر الماضي

وبدأت رحلة ارتفاع سعر الطماطم في أسواق التجزئة، الشهر الماضي وفقًا للبوابة الحكومية أيضًا، إذ قفزت أسعار الطماطم اليوم نحو 7 جنيهات وبنسبة 97 % مقارنة بسعرها الشهر الماضي. 

سعر الطماطم اليوم مقارنة بالعام الماضي

بينما سجلت أسعار الطماطم اليوم انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، بانخفاض يصل لـ 14.5 جنيه وبنسبة 49.4 %، وفقًا للبوابة الحكومية.

 أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

  • بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 14.8 جنيه.
  • بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.
  • سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 25 جنيهًا.
 أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

وعن أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وفقًا للبوابة الحكومية، فهي كالأتي: 

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 11 جنيها، بزيادة جنيه عن سعرها أمس.

أسعار كيلو الطماطم اليوم في سوق العبور

أما سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 8 جنيهات و15 جنيهًا، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعرها أمس. 

 أسعار الطماطم في المحال التجارية

وفيما يخض أسعار الطماطم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالأتي:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 10 جنيهات إلى 23 جنيهًا.
  2. بلغ سعر طماطم درحة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 34 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» نحو 64 جنيهًا.

