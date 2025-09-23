وصلت لـ 30 جنيهًا، أسعار الطماطم اليوم في الأسواق

أسعار الطماطم اليوم، واصلت أسعار الطماطم، اليوم الثلاثاء؛ قفزاتها السعرية في الأسواق، مسجلة ارتفاعًا جديدًا يقدر بـ 2.5 جنيه مقارنة بسعرها أمس في أسواق التجزئة لبيع الخضروات.

ارتفاع أسعار الطماطم في سوق العبور

كما سجلت أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا لليوم الثاني على التوالي في سوق العبور لجملة الخضراوات، بزيادة جنيهين عن سعرها أمس.

اسعار الطماطم اليوم، فيتو

أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الطماطم اليوم في أسواق التجزئة لبيع الخضروات، إضافة إلى أسعار الطماطم في سوق العبور للجملة، وسعرها في المنافذ التابعة للجهات الحكومية؛ في السطور الآتية:

اسعار الطماطم اليوم، فيتو

15.8 % زيادة في سعر الطماطم خلال يوم واحد

ففي أسواق التجزئة، قفزت الطماطم نحو 2.5 جنيه في الكيلو، أي بنسبة 15.8% مقارنة بسعرها أمس، وذلك وفقًا لأخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

اسعار الطماطم اليوم، فيتو

أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 17 جنيها.

بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.

سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 30 جنيهًا.

اسعار الطماطم اليوم، فيتو

أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

وعن أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وفقًا للبوابة الحكومية، فهي كالأتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 11.5 جنيه، بزيادة جنيه عن سعرها أمس.

اسعار الطماطم اليوم، فيتو

أسعار كيلو الطماطم اليوم في سوق العبور

أما سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 9 جنيهات و17 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها أمس.

اسعار الطماطم اليوم، فيتو

أسعار الطماطم في المحال التجارية

وفيما يخض أسعار الطماطم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالأتي:

تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 13.5 جنيه إلى 23 جنيهًا. بلغ سعر طماطم درحة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 34 جنيهًا. تراوح سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» من 45 إلى 64 جنيهًا.

