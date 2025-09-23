الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وصلت لـ 30 جنيهًا، أسعار الطماطم اليوم في الأسواق

اسعار الطماطم اليوم،
اسعار الطماطم اليوم، فيتو

 أسعار الطماطم اليوم، واصلت أسعار الطماطم، اليوم الثلاثاء؛ قفزاتها السعرية في الأسواق، مسجلة ارتفاعًا جديدًا يقدر بـ 2.5 جنيه مقارنة بسعرها أمس في أسواق التجزئة لبيع الخضروات.

ارتفاع أسعار الطماطم في سوق العبور

كما سجلت أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا لليوم الثاني على التوالي في سوق العبور لجملة الخضراوات، بزيادة جنيهين عن سعرها أمس.

اسعار الطماطم اليوم، فيتو
اسعار الطماطم اليوم، فيتو

أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء في الأسواق 

 وتستعرض «فيتو» سعر الطماطم اليوم في أسواق التجزئة لبيع الخضروات، إضافة إلى أسعار الطماطم في سوق العبور للجملة، وسعرها في المنافذ التابعة للجهات الحكومية؛ في السطور الآتية: 

 

اسعار الطماطم اليوم، فيتو
اسعار الطماطم اليوم، فيتو

15.8 % زيادة في سعر الطماطم خلال يوم واحد

ففي أسواق التجزئة، قفزت  الطماطم نحو 2.5 جنيه في الكيلو، أي بنسبة 15.8% مقارنة بسعرها أمس، وذلك وفقًا لأخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

اسعار الطماطم اليوم، فيتو
اسعار الطماطم اليوم، فيتو

 أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

  • بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 17 جنيها.
  • بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.
  • سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 30 جنيهًا.
اسعار الطماطم اليوم، فيتو
اسعار الطماطم اليوم، فيتو

 أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

وعن أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وفقًا للبوابة الحكومية، فهي كالأتي: 

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 11.5 جنيه، بزيادة جنيه عن سعرها أمس.

اسعار الطماطم اليوم، فيتو
اسعار الطماطم اليوم، فيتو

أسعار كيلو الطماطم اليوم في سوق العبور

أما سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 9 جنيهات و17 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها أمس. 

اسعار الطماطم اليوم، فيتو
اسعار الطماطم اليوم، فيتو

 أسعار الطماطم في المحال التجارية

وفيما يخض أسعار الطماطم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالأتي:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 13.5 جنيه إلى 23 جنيهًا.
  2. بلغ سعر طماطم درحة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 34 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» من  45 إلى 64 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطماطم اسعار الطماطم أسعار الطماطم اليوم سعر الطماطم ارتفاع اسعار الطماطم ارتفاع سعر الطماطم سعر كيلو الطماطم سعر كيلو طماطم كيلو الطماطم بكام أسعار كيلو الطماطم كيلو طماطم موقع فيتو فيتو اسعار الخضراوات سعر الخضراوات سعر الخضار

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"قلة احترام لممثل مصر"، ميدو يهاجم رابطة الأندية بسبب بيراميدز

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

ملف المدرب، أزمة بين الخطيب ومختار بسبب عودة البدري

تجويد مضر!

فجرها ترامب، التحذير من الباراسيتامول يثير مخاوف العالم والأطباء يكشفون مخاطر المسكنات

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

اليوم العالمي للغة الإشارة، الجندي: التاريخ الإسلامي مليء بنماذج من العلماء ذوي الهِمَم

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads