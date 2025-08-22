أخبار الحوادث اليوم: الأمن يكشف ملابسات ضبط وكر "الثقب الأسود" أسفل كوبري بالجيزة.. إخماد حريق اندلع في فندق شهير على كورنيش الإسكندرية.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بسوهاج

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مقاطع فيديو تُظهر وجود فتحة أسفل أحد الكبارى يتردد عليها أطفال ونساء وشباب ويتخذونها وكرًا لاستغلال الأطفال في أعمال التسول، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المكان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

اندلع حريق في وحدة تكييف بأحد فنادق الإسكندرية الشهيرة على كورنيش سيدي بشر، وتمكنت منذ قليل، قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من إخماده وهي المرة الثالثة التي يشهد فيها الفندق حريقا.

التهمت النيران سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوي، دون وقوع إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

تمكنت وحدة مباحث شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من ضبط شاب قام بصفع آخر من ذوي الهمم، في شارع الجلاء بمدينة شبين الكوم، وأدى لسقوطه أرضًا.

نفى مصدر أمني صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود انتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل جملةً وتفصيلًا.

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في إحباط محاولة جلب 3000 قرص مخدر بقيمة 2 مليون جنيه داخل طرد بريدي قادم من الخارج عبر إحدى المواني الجوية.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق تروسيكل بتهمة الاعتداء على زوج شقيقته بالسب والاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها لوجود خلافات عائلية بينهما في القليوبية.

أعلنت الداخلية أنه حدث تسريب غازي من إسطوانة فريون خاصة بفني تبريد وتكييف أثناء نقلها بسيارته بموقف ملحق بمطار القاهرة الدولي في إطار عمله، نتج عنه صوت فرقعة دون حدوث إصابات.

حادث الشيخ زايد، لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية فى ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص فى زراعة واتجار المواد المخدرة بمحافظة الإسماعيلية.

شهدت قرية الشيخ مسعود التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج صباح اليوم الجمعة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جميعهم من أسرة واحدة، عقب انهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق وجريد النخيل.

