أخبار الحوادث اليوم: الأمن يكشف ملابسات ضبط وكر "الثقب الأسود" أسفل كوبري بالجيزة.. إخماد حريق اندلع في فندق شهير على كورنيش الإسكندرية.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بسوهاج
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
الأمن يكشف ملابسات ضبط وكر "الثقب الأسود" أسفل كوبري بالجيزة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مقاطع فيديو تُظهر وجود فتحة أسفل أحد الكبارى يتردد عليها أطفال ونساء وشباب ويتخذونها وكرًا لاستغلال الأطفال في أعمال التسول، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المكان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.
للمرة الثالثة، إخماد حريق اندلع في فندق شهير على كورنيش الإسكندرية
اندلع حريق في وحدة تكييف بأحد فنادق الإسكندرية الشهيرة على كورنيش سيدي بشر، وتمكنت منذ قليل، قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من إخماده وهي المرة الثالثة التي يشهد فيها الفندق حريقا.
تفحم ميكروباص اندلعت فيه النيران بطريق الإسماعيلية الصحراوي (صور)
التهمت النيران سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوي، دون وقوع إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.
أمن المنوفية يضبط المتهم بصفع شخص من ذوي الهمم بشبين الكوم (فيديو)
تمكنت وحدة مباحث شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من ضبط شاب قام بصفع آخر من ذوي الهمم، في شارع الجلاء بمدينة شبين الكوم، وأدى لسقوطه أرضًا.
مصدر أمني ينفي شائعات الإخوان بشأن انتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
نفى مصدر أمني صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود انتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل جملةً وتفصيلًا.
الداخلية تحبط محاولة عاطل وشقيقته جلب 3000 قرص مخدر عبر إحدى المواني الجوية
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في إحباط محاولة جلب 3000 قرص مخدر بقيمة 2 مليون جنيه داخل طرد بريدي قادم من الخارج عبر إحدى المواني الجوية.
القبض على سائق تروسيكل بتهمة الاعتداء على زوج شقيقته في القليوبية (فيديو)
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق تروسيكل بتهمة الاعتداء على زوج شقيقته بالسب والاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها لوجود خلافات عائلية بينهما في القليوبية.
الداخلية تكشف أسباب صوت فرقعة بموقف ملحق بمطار القاهرة
أعلنت الداخلية أنه حدث تسريب غازي من إسطوانة فريون خاصة بفني تبريد وتكييف أثناء نقلها بسيارته بموقف ملحق بمطار القاهرة الدولي في إطار عمله، نتج عنه صوت فرقعة دون حدوث إصابات.
مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشيخ زايد
حادث الشيخ زايد، لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
ضبط 13 طن هيدرو و145 كيلو حشيش قيمتها 795 مليون جنيه بالإسماعيلية
نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية فى ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص فى زراعة واتجار المواد المخدرة بمحافظة الإسماعيلية.
جميعهم من أسرة واحدة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بسوهاج
شهدت قرية الشيخ مسعود التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج صباح اليوم الجمعة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جميعهم من أسرة واحدة، عقب انهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق وجريد النخيل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا