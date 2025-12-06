بهدف عكسي، مونشنجلادباخ يعمق جراح ماينز في الدوري الألماني

18 حجم الخط

فاز فريق بوروسيا مونشنجلادباخ على ماينز بهدف دون رد على ملعب ميوا أرينا في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم 2025-2026.

مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وماينز

وشهدت المباراة تبادلا للسيطرة والاستحواذ بين الفريقين حيث هدد مونشنجلادباخ أصحاب الأرض بعدة فرص خطيرة.

وسجل هدف الفوز لمونشنجلادباخ بالخطأ عن طريق لاعب ماينز داني دا كوستا في الدقيقة 58 من المباراة.

ترتيب بوروسيا مونشنجلادباخ وماينز في

ورفع مونشنغلادباخ رصيده بهذا الفوز إلى 16 نقطة ليحتل المركز التاسع في جدول الدوري الألماني، بواقع 4 انتصارات و4 تعادلات و5 خسائر.

بينما تراجع رصيد ماينتس، الذي يعيش موسما كارثيا، إلى 6 نقاط فقط في المركز الثامن عشر والأخير بعد 13 جولة حتى الآن.

