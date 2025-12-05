الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

هددتهم بـ "كتر" وزجاجة ماء نار، تفاصيل اعتداء طالبات مدرسة تجارية بالإسكندرية على إحدى أولياء الأمور

جانب من الفيديو المتداول،
جانب من الفيديو المتداول، فيتو
18 حجم الخط

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لطالبات مدرسة الشهداء التجارية بنات التابعة لـ إدارة الجمرك التعليمية في الإسكندرية، يظهر قيام مجموعة من الطالبات بالتعدي على إحدى أولياء الأمور وطرحها أرضا، وسط صراخ واضح من مصورة الفيديو.

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم  لـ"فيتو"، حقيقة الفيديو المتداول، موضحًا أن إحدى أولياء الأمور دخلت المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي، وحاولت التعدي على معلمة، بعد قيام الأخيرة بتأديب ابنتها، بسبب سوء سلوكها مع زميلتها داخل المدرسة.

وأضاف المصدر أن والدة الطالبة أخرجت "كتر" وزجاجة قالت إن بها ماء نار، وحاولت الاعتداء على المعلمة، إلا أن عددًا من الطالبات تدخلن ومنعنها وتم تهريب المعلمة في سيارة. 

وعند محاولتها الاعتداء عليهن، تم طرحها أرضًا كعقوبة على محاولة الاعتداء، وتم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة الجمرك.

وأوضح المصدر أن ابنة والدة الطالبة هي من قامت بتصوير مقطع الفيديو الذي يعود لـ أسبوع مضى، وأنه مع تحرك إدارة الجمرك والتعليم الفني والتحقيق في الواقعة ورصد تفاصيلها كاملة من خلال شهادات الطالبات والمتواجدين وقت الواقعة، وشعور الطالبة ووالدتها بأن هناك إجراءات اتُخذت ضدهما، قامت الأخيرة بنشر الفيديو في محاولة للضغط على محققي التعليم الفني وإدارة الجمرك وتهديد الطالبات اللواتي دافعن عن معلمتهن المشهود لها بحسن الخلق ومحبة الطالبات وأولياء الأمور وزملائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدرسة الشهداء الثانوية بنات إدارة الجمرك التعليمية ادارة التعليم الفني بالاسكندرية طالبات يدافعن عن معلمتهن اخبار تعليم الإسكندرية

مواد متعلقة

تعليم الإسكندرية بعد واقعة الاعتداء على تلاميذ kg: لجنة من المديرية تتسلم المدرسة الدولية غدا

تقرير الطب الشرعي يثبت اعتداء جنايني مدرسة دولية بالإسكندرية على تلاميذ KG

تعليم الإسكندرية يكشف حقيقة إغماء 7 طالبات بمدرسة امبروزو الثانوية الصناعية

تعليم الإسكندرية تكشف ملابسات فيديو اعتداء مدير مدرسة على طالب

مدير تعليم الإسكندرية يجتمع بمديري المدارس لمتابعة الانضباط وتسليم الكتب

الأكثر قراءة

"بث مباشر" قرعة كأس العالم 2026

هددتهم بـ "كتر" وزجاجة ماء نار، تفاصيل اعتداء طالبات مدرسة تجارية بالإسكندرية على إحدى أولياء الأمور

أفضل ثوالث في الصورة، نظام الصعود لدور الـ32 في كأس العالم

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع نيوزيلندا بعد قرعة كأس العالم 2026

ترتيب مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع إيران بعد قرعة كأس العالم 2026

الجزائر تستعيد ذكريات "مؤامرة خيخون" بعد التواجد مع النمسا في كأس العالم

حالة الطقس غدا، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح تزيد من البرودة

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نصيحة ذهبية من طه النعماني لـ محمد ماهر بعد أدائه في "دولة التلاوة" (فيديو)

محمد القلاجي يتألق في “دولة التلاوة” وتعليق مميز من وزير الأوقاف ولجنة التحكيم (فيديو)

"دولة التلاوة" يكرم الشيخ أحمد شبيب: تلاوته في 6 أكتوبر كانت بشارة النصر(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads