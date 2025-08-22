مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشيخ زايد

حادث الشيخ زايد، لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث الشيخ زايد اليوم

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مرورى على الطريق بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.

بالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بالشيخ زايد، مما أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة 12 شخصا وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

