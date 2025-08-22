ضبط عاطل تخصص فى سرقة السيارات بـ"طفاشة" في النزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع "طفاشة" بـ منطقة النزهة.

سرقة السيارات بالنزهة

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة القسم، لممارسته نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) "تم ضبطه".

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

