حوادث

شاب ينهي حياته شنقا داخل شقته بالهرم

شاب ينهي حياته بالهرم
شاب ينهي حياته بالهرم

أقدم شاب على إنهاء حياته بشنق نفسه داخل شقته في منطقة الهرم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


انتحار شاب بالهرم

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مشنوقا داخل شقته بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم ورجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على شاب معلق ومشنوق في سقف غرفة نومه، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


 

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته، بسبب مروره بأزمة نفسية واكتئاب، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الانتحار مخالف للأديان

تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا.

 

وحسمت دار الإفتاء  الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

