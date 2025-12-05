تاريخ مواجهات منتخب مصر مع إيران بعد قرعة كأس العالم 2026

18 حجم الخط

أسفرت قرعة كأس العالم 2026، التي أقيمت اليوم الجمعة، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخب إيران، في مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تاريخ مواجهات مصر وإيران

التقى المنتخبان في مناسبتين وديتين فقط، وكان الفوز من نصيب كل منهما في مناسبة:

1975: دورة ودية في إيران: فوز إيران 2-1، وسجل لمصر شاكر عبد الفتاح.

دورة ودية أخرى في إيران – بقيادة الجوهري: تعادل 1-1، قبل أن يفوز الفراعنة بركلات الترجيح 8-7، سجل وقتها حسام حسن هدف مصر، فيما أحرز علي دائي هدف إيران.

ترتيب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

وبحسب قرعة كأس العالم 2026 البطولة التي أقيمت مساء اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، فإن منتخب مصر الأول لكرة القدم سيخوض مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب بلجيكا، ثم يواجه منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية ثم يواجه منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة في هذا الدور.

و تستضيف الولايات المتحدة كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا، حيث ستكون تلك النسخة، التي تنطلق في يونيو 2026 استثنائية بمشاركة 48 منتخبا.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وستقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

