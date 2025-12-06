تعادل ريال أوفييدو وريال مايوركا سلبيا في الدوري الإسباني

18 حجم الخط

انتهت مباراة ريال أوفييدو وريال مايوركا بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب "تارتيري" في الجولة الخامسة عشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

مباراة ريال أوفييدو ضد ريال مايوركا

شهدت المباراة سيطرة من ريال أوفييدو مع تهديد مرمى ريال مايوركا بأكثر من فرصة خطيرة.

ترتيب ريال أوفييدو وريال مايوركا

وارتفع رصيد ريال مايوركا إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني من تحقيق 3 انتصارات و5 انتصارات، مع تلقي 7 هزائم.

بينما ارتفع رصيد أوفييدو إلى 10 نقاط، في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول الترتيب، بعد تحقيق انتصارين وأربع تعادلات، مع تلقي تسع هزائم

