بالأرقام، جهود الشرطة في مكافحة جرائم المخدرات والكهرباء والتهرب الضريبي خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية بمختلف جميع قطاعاتها توجيه حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، والتي أسفرت خلال 24 ساعة الماضية من ضبط (381) قضية مخدرات، (81) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (60951) حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 4648 مخالفة خلال 24 ساعة

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1290) قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط (4648) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (457) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط (75) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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