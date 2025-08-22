الجمعة 22 أغسطس 2025
حوادث

للمرة الثالثة، إخماد حريق اندلع في فندق شهير على كورنيش الإسكندرية

حريق سابق في الفندق،
حريق سابق في الفندق، فيتو

اندلع حريق في وحدة تكييف بأحد فنادق الإسكندرية الشهيرة على كورنيش سيدي بشر، وتمكنت منذ قليل، قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من إخماده وهي المرة الثالثة التي يشهد فيها الفندق حريقا.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا بنشوب حريق في فندق شهير بمنطقة سيدي بشر.

على الفور انتقلت قوات الأمن مصحوبة بسيارات الإطفاء لموقع البلاغ وفرضت كردونًا أمنيًا لحماية المارة وعدم امتداد الحريق للأماكن المجاورة.

وتبين أن الحريق نشب بوحدة تكييف معلقة واستطاعت الحماية المدنية من السيطرة والتبريد، وحرر محضرًا بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

 

وشهد نفس الفندق حريقا في صالة المطعم بسبب وحدة التكييف أيضا، وجري السيطرة على الحريق دون إصابات. 

كما سبق ان تم إخماد حريق مطعم وكافية أسفل الفندق مؤجر لأحد الأشخاص دون إصابات وتسبب في خسائر مادية كبيرة.

كورنيش الإسكندرية حريق فندق بالإسكندرية حريق فندق شهير بكورنيش الاسكندرية أجهزة الحماية المدنية

