الثلاثاء 25 فبراير 2025
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حوادث

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 8 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

حادث طريق الإسماعيلية الصحراوى اليوم 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الإسماعيلية الصحراوى،  بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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