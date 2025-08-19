الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الشيخ زايد وضبط طرفيها

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالجيزة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

وبالفحص تبين نشبت مشاجرة بين طرف أول مكون من 3 أشخاص، وطرف ثان يضم 6 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، وذلك على خلفية مشادة كلامية بسبب قيام أحد أفراد الطرف الثاني بمحاولة إصلاح دراجة نارية خاصة بأحد أفراد الطرف الأول دون إتقان، الأمر الذي تطور إلى مشاجرة استعان خلالها كل طرف بباقي المتهمين، وتبادلوا التعدي بالضرب والتراشق بالحجارة دون وقوع إصابات.

تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة وتشمل 3 أسلحة بيضاء وعصا خشبية، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

