نفذوا 6 عمليات، سقوط عصابة سرقة السيارات بمنشأة ناصر

ضبط المتهمين، فيتو
 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، نفذوا 6 عمليات بـ منطقة منشأة ناصر.


سرقة السيارات بمنشأة ناصر 

 تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر، يفيد بضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة القسم، لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات.


وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة القسم) "تم ضبطه".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

