الداخلية تكشف أسباب صوت فرقعة بموقف ملحق بمطار القاهرة

أعلنت الداخلية أنه حدث تسريب غازي من إسطوانة فريون خاصة بفني تبريد وتكييف أثناء نقلها بسيارته بموقف ملحق بمطار القاهرة الدولي في إطار عمله، نتج عنه صوت فرقعة دون حدوث إصابات.

