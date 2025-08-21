الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السجن 15 عاما لـ خفير خصوصي لاتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها بالقليوبية

جنايات بنها،فيتو
جنايات بنها،فيتو

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن 15 عاما لـ خفير خصوصي، لاتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها بعد إيهامها بحاجته لها لشراء علبة سجائر، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية وذلك في أول جلسات محاكمة المتهم اليوم.

جنايات بنها تصدر حكمًا بالمؤبد على متهمين في قضية قتل

رئيس جامعة بنها للخريجين: أنتم حماة الأمن الغذائي ورواد التنمية بالمجتمع

السجن 15 عاما لـ خفير خصوصي لاتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها بالقليوبية 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8896 لسنة 2025 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 1109 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهم "ماضي ي م"، 37 سنة، خفير خاص بأحد الوحدات الصحية تحت الإنشاء بقرية العطارة دائرة مركز شرطة شبين القناطر، لأنه في تاريخ سابق على 30 / 4 / 2025، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، خطف المجني عليها الطفلة "مريم ه م س"، - بالتحايل، حال كونها لم تبلغ الثمانية عشر ميلادية كاملة من عمرها، بأن قام باستدراجها إلى الغرفة محل عمله متعللًا احتياجه لشراء أحد المستلزمات خاصته قاصدًا إبعادها عن أعين ذويها والرقباء وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وتابع أمر الإحالة، أنه أقترنت بتلك الجناية جناية أخرى قد تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان تعدى الجانى على الطفلة سالفة الذكر حال كونها لم تبلغ من العمر ثماني عشر سنة ميلادية كاملة مستغلًا صغر سنها، وإيهامها برغبته في شراء أحد المستلزمات خاصته بأن قام بملامسة مواطن عفتها مهددًا إياها باستخدام سلاح أبيض "مطواة" قاصدًا التعدى عليها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم حجز المجني عليها الطفلة سالفة الذكر لفترة من الزمن بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك حال كون المجني عليها طفلة لم تبلغ الثمانية عشر ستة ميلادية كاملة وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.

واستطرد، أن المتهم عرض حياة المجني عليها الطفلة سالفة الذكر للخطر بأن تسبب في تعرض أخلاقها وصحتها للخطر مرتكبًا الجرائم المار بيانها مما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية سلاحًا أبيض "مطواة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنايات بنها شبين القناطر محافظة القليوبية قضت محكمة جنايات بنها مركز شبين القناطر محكمة جنايات بنها

مواد متعلقة

رئيس غرفة القليوبية: انخفاض مرتقب لأسعار السلع خلال الفترة المقبلة

الإعلان عن 79 فرصة عمل جديدة بـ 3 شركات في القليوبية

محافظ القليوبية يتابع إعادة تشغيل مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة بعد توقفه

ضبط شخصين يقومان بترويج المخدرات فى القليوبية عقب تداول مقطع فيديو

الأكثر قراءة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

السيسي يصل السعودية وبن سلمان في مقدمة مستقبليه

وزير الخارجية الروسي يكشف شرط بوتين للقاء زيلينسكي

بالزي الصعيدي، شيخ الأزهر يشارك التلاميذ فرحتهم خلال إطلاق بيت الزكاة حملة "إلى المدرسة"

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

اتصوروا في حالة عدم اتزان، القبض على 5 أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات بسوق العبور

خدمات

المزيد

الأحمر بـ130 جنيها، تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

الروص يرتفع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

علي جمعة: نحن في عصر اشتدت فيه الظلمات ونحتاج إلى طاقة النور

تفسير حلم أكل السكر فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads