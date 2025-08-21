السجن 15 عاما لـ خفير خصوصي لاتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها بالقليوبية 

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن 15 عاما لـ خفير خصوصي، لاتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها بعد إيهامها بحاجته لها لشراء علبة سجائر، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية وذلك في أول جلسات محاكمة المتهم اليوم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8896 لسنة 2025 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 1109 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهم "ماضي ي م"، 37 سنة، خفير خاص بأحد الوحدات الصحية تحت الإنشاء بقرية العطارة دائرة مركز شرطة شبين القناطر، لأنه في تاريخ سابق على 30 / 4 / 2025، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، خطف المجني عليها الطفلة "مريم ه م س"، - بالتحايل، حال كونها لم تبلغ الثمانية عشر ميلادية كاملة من عمرها، بأن قام باستدراجها إلى الغرفة محل عمله متعللًا احتياجه لشراء أحد المستلزمات خاصته قاصدًا إبعادها عن أعين ذويها والرقباء وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة، أنه أقترنت بتلك الجناية جناية أخرى قد تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان تعدى الجانى على الطفلة سالفة الذكر حال كونها لم تبلغ من العمر ثماني عشر سنة ميلادية كاملة مستغلًا صغر سنها، وإيهامها برغبته في شراء أحد المستلزمات خاصته بأن قام بملامسة مواطن عفتها مهددًا إياها باستخدام سلاح أبيض "مطواة" قاصدًا التعدى عليها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم حجز المجني عليها الطفلة سالفة الذكر لفترة من الزمن بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك حال كون المجني عليها طفلة لم تبلغ الثمانية عشر ستة ميلادية كاملة وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.

واستطرد، أن المتهم عرض حياة المجني عليها الطفلة سالفة الذكر للخطر بأن تسبب في تعرض أخلاقها وصحتها للخطر مرتكبًا الجرائم المار بيانها مما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية سلاحًا أبيض "مطواة".

