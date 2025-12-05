الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الجزائر تستعيد ذكريات "مؤامرة خيخون" بعد التواجد مع النمسا في كأس العالم

الجزائر
الجزائر
18 حجم الخط

 أثارت نتائج قرعة كأس العالم 2026، التي وضعت كلًا من الأرجنتين، النمسا، الجزائر، والأردن في المجموعة العاشرة، حالة واسعة من التفاعل، خاصة مع عودة اسم النمسا إلى مجموعة تضم الجزائر، وهو ما أعاد للأذهان واحدة من أشهر الفضائح في تاريخ كأس العالم، المعروفة باسم "مؤامرة خيخون" أو "مباراة العار" في مونديال 1982.

ماذا حدث في 1982؟

في كأس العالم 1982 بإسبانيا، دخلت الجزائر التاريخ عندما حققت واحدة من أكبر مفاجآت المونديال بفوزها على ألمانيا 2-1 في مباراة تاريخية. كانت الجزائر قد أنهت مبارياتها في المجموعة، وبقيت مواجهة واحدة تجمع بين النمسا وألمانيا الغربية.

ولكي يتأهل المنتخبان الأوروبيان معًا ويُقصى المنتخب الجزائري، كان يكفي فوز ألمانيا بهدف أو هدفين فقط. 

وبالفعل، سجل الألمان هدفًا مبكرًا، وبعدها بدا واضحًا أن الفريقين لم يعودا يحاولان التسجيل أو الهجوم، في مشهد أثار غضبًا عالميًا، وخصوصًا في الجزائر. 

وظلّت الكرة تُتداول بشكل سلبي بين لاعبي المنتخبين وسط صيحات الاستهجان من الجماهير.

هذه المباراة أصبحت رمزًا للتلاعب بالنتائج، ودفعت الفيفا لاحقًا إلى تغيير نظام البطولة بحيث تُلعب مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في التوقيت نفسه، لتجنب تكرار ما حدث.

تكرار المواجهة في 2026… ذاكرة التاريخ تعود

بمجرد إعلان القرعة ووقوع الجزائر والنمسا في مجموعة واحدة، عاد الحديث بقوة عن تلك المباراة التي ما زالت عالقة في ذاكرة الجماهير العربية، وخاصة الجزائرية. وتُعد مواجهة المنتخبين في 2026 أكثر من مجرد مباراة رياضية؛ إنها فرصة للجزائر لاستعادة حق تاريخي معنوي، وفرصة للنمسا لإثبات أن كرة القدم اليوم مختلفة تمامًا عن الماضي.

إلى جانب ذلك، تضم المجموعة الأرجنتين بطلة العالم، ما يزيد من صعوبة المهمة على الجميع، وكذلك الأردن الذي يدخل المونديال بطموحات كبيرة بعد تطور ملحوظ في مستواه خلال السنوات الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجماهير العربية المنتخب الجزائري تاريخ كأس العالم دور المجموعات قرعة كأس العالم 2026 كاس العالم 2026 كاس العالم 1982 منتخب الجزائر

مواد متعلقة

أفضل ثوالث في الصورة، نظام الصعود لدور الـ32 في كأس العالم

منتخب مصر يواجه بلجيكا في أولى مبارياته بكأس العالم

بقيادة ترامب، رؤساء الدول المستضيفة يشاركون في قرعة كأس العالم 2026

ترامب يصل مقر إقامة قرعة كأس العالم 2025 بمركز كينيدي للفنون

الأكثر قراءة

"بث مباشر" قرعة كأس العالم 2026

هددتهم بـ "كتر" وزجاجة ماء نار، تفاصيل اعتداء طالبات مدرسة تجارية بالإسكندرية على إحدى أولياء الأمور

أفضل ثوالث في الصورة، نظام الصعود لدور الـ32 في كأس العالم

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع نيوزيلندا بعد قرعة كأس العالم 2026

ترتيب مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع إيران بعد قرعة كأس العالم 2026

الجزائر تستعيد ذكريات "مؤامرة خيخون" بعد التواجد مع النمسا في كأس العالم

حالة الطقس غدا، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح تزيد من البرودة

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نصيحة ذهبية من طه النعماني لـ محمد ماهر بعد أدائه في "دولة التلاوة" (فيديو)

محمد القلاجي يتألق في “دولة التلاوة” وتعليق مميز من وزير الأوقاف ولجنة التحكيم (فيديو)

"دولة التلاوة" يكرم الشيخ أحمد شبيب: تلاوته في 6 أكتوبر كانت بشارة النصر(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads