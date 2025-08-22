الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سائق نقل ذكي بتهمة سرقة لاب توب من راكب بقصر النيل

ضبط متهم، فيتو
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق بإحدى شركات النقل الذكى، بتهمة سرقة جهاز لاب توب من داخل حقيبة أحد الأشخاص حال استقلاله السيارة بصحبته بأسلوب "المغافلة" في منطقة قصر النيل.

سرقة لاب توب بقصر النيل

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة قصر النيل، يفيد بضبط (سائق بإحدى شركات النقل الذكى) بدائرة القسم، لقيامه بسرقة (جهاز "لاب توب") من داخل حقيبة أحد الأشخاص حال استقلاله السيارة بصحبته بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهة السائق اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

