ضبط سائق استولى على سيارة محملة بحقائب سفر في السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق لاستيلائه على (سيارة "مُحملة بحقائب سفر ومبلغ مالى من الشركة محل عمله) بـ مدينة السلام.

سرقة سيارة محملة شنط سفر بالسلام

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول، يفيد بضبط (سائق بإحدى الشركات) بدائرة القسم، لاستيلائه على (سيارة "مُحملة بحقائب سفر مختلفة الأنواع" – مبلغ مالى) من الشركة محل عمله لحين التصرف بها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

