الداخلية تحبط محاولة عاطل وشقيقته جلب 3000 قرص مخدر عبر إحدى المواني الجوية

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في إحباط محاولة جلب 3000 قرص مخدر بقيمة 2 مليون جنيه داخل طرد بريدي قادم من الخارج عبر إحدى المواني الجوية.

إحباط محاولة جلب 3000 قرص مخدر عبر إحدى المواني الجوية

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اعتزام شخصين جلب كمية من الأقراص المخدرة داخل طرد بريدي قادم من الخارج عبر إحدى المواني الجوية.

عقب تقنين الإجراءات وبتفتيش الطرد تم ضبط (قرابة 3000 قرص مخدر) مخبأة بمخزن سري داخل سماعة صب كبيرة.

كما تم ضبط الشخصين القائمين على الجلب (عاطل، شقيقته - مقيمان بمحافظة الشرقية)، هذا وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالى 2 مليون جنيه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

