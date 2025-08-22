الجمعة 22 أغسطس 2025
الأمن يكشف ملابسات ضبط وكر "الثقب الأسود" أسفل كوبري بالجيزة

الثقب الأسود.. الداخلية
الثقب الأسود.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط وكر لتسول الأطفال

كشفت أجهزة  وزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مقاطع فيديو تُظهر وجود فتحة أسفل أحد الكبارى يتردد عليها أطفال ونساء وشباب ويتخذونها وكرًا لاستغلال الأطفال في أعمال التسول، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المكان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

الثقب الأسود.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط وكر لتسول الأطفال أسفل كوبري بالأهرام بالجيزة

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 شخصًا من بينهم 8 سيدات و5 أطفال، وتبين أن 7 منهم لهم معلومات جنائية، كما عُثر بحوزة 9 أشخاص على أسلحة بيضاء. 

وكشفت التحريات أن المتهمين يستغلون الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في المنطقة المحيطة بمكان ضبطهم.

ضبط 120 ألف مخالفة مرورية و145 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 7 ملايين جنيه

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإغلاق الفتحة المشار إليها، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات نحو إيداع الأطفال المضبوطين في إحدى دور الرعاية حفاظًا على سلامتهم.

