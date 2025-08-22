الأمن يكشف ملابسات ضبط وكر "الثقب الأسود" أسفل كوبري بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مقاطع فيديو تُظهر وجود فتحة أسفل أحد الكبارى يتردد عليها أطفال ونساء وشباب ويتخذونها وكرًا لاستغلال الأطفال في أعمال التسول، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المكان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

الثقب الأسود.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط وكر لتسول الأطفال أسفل كوبري بالأهرام بالجيزة

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 شخصًا من بينهم 8 سيدات و5 أطفال، وتبين أن 7 منهم لهم معلومات جنائية، كما عُثر بحوزة 9 أشخاص على أسلحة بيضاء.

وكشفت التحريات أن المتهمين يستغلون الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في المنطقة المحيطة بمكان ضبطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإغلاق الفتحة المشار إليها، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات نحو إيداع الأطفال المضبوطين في إحدى دور الرعاية حفاظًا على سلامتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.