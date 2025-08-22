الجمعة 22 أغسطس 2025
حوادث

مصدر أمني ينفي شائعات الإخوان بشأن انتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود انتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل جملةً وتفصيلًا

 

مصدر أمني ينفي وجود انتهاكات بمراكز للإصلاح والتأهيل


وأكد المصدر أن كل مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.

وأن استمرارية الجماعة الإرهابية في إطلاق تلك الأكاذيب والادعاءات تأتي في إطار محاولاتها اليائسة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وتؤكد حالة الإفلاس التي تمر بها الجماعة وهو ما يعيه الشعب المصري.
 

الجريدة الرسمية
