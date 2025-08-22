مصدر أمني ينفي شائعات الإخوان بشأن انتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود انتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل جملةً وتفصيلًا.

مصدر أمني ينفي وجود انتهاكات بمراكز للإصلاح والتأهيل



وأكد المصدر أن كل مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.

وأن استمرارية الجماعة الإرهابية في إطلاق تلك الأكاذيب والادعاءات تأتي في إطار محاولاتها اليائسة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وتؤكد حالة الإفلاس التي تمر بها الجماعة وهو ما يعيه الشعب المصري.



