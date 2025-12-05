أفضل ثوالث في الصورة، نظام الصعود لدور الـ32 في كأس العالم

18 حجم الخط

منتخب مصر، أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2026 عن اعتماد نظام جديد للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، وذلك في أول نسخة من المونديال تُقام بمشاركة 48 منتخبًا.

نظام التأهل للدور الثاني بكأس العالم

وبحسب النظام الجديد، فإن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12 ستلتحق بالمنتخبات المتصدرة والوصيفة، ليكتمل عدد المتأهلين إلى دور الـ32 الذي يُقام لأول مرة في تاريخ المونديال، بعد أن كان الدور التالي هو دور الـ16 في النسخ السابقة.

وأسفرت قرعة منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، عن وقوع منتخب مصر ضمن فرق المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ترتيب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

وبحسب قرعة كأس العالم 2026 البطولة التي أقيمت مساء اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، فإن منتخب مصر الأول لكرة القدم سيخوض مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب بلجيكا، ثم يواجه منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية ثم يواجه منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة في هذا الدور

و تستضيف الولايات المتحدة كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا، حيث ستكون تلك النسخة، التي تنطلق في يونيو 2026 استثنائية بمشاركة 48 منتخبا.

منتخب بلجيكا، فيتو

موعد بطولة كأس العالم 2026

وستقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

تحديد ملاعب المباريات وتوقيت انطلاقها

بينما ستُحدد القرعة النهائية تفاصيل المواجهات في مرحلة المجموعات، إلا أن التفاصيل النهائية لموعد انطلاق المباريات والملاعب سيتم نشرها يوم السبت 6 ديسمبر.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا في نسخة واحدة، من بينها حضور عربي قياسي يضم 7 منتخبات عربية، أبرزها منتخب مصر المتواجد في التصنيف الثالث.

وتأهل رسميًا 42 منتخبًا، بينما تُحسم الـ6 مقاعد المتبقية في مارس 2026 عبر الملحقين الأوروبي والعالمي.

