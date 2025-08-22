الجمعة 22 أغسطس 2025
جميعهم من أسرة واحدة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بسوهاج

انهيار منزل بسوهاج

شهدت قرية الشيخ مسعود التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج صباح اليوم الجمعة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جميعهم من أسرة واحدة، عقب انهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق وجريد النخيل.

تحرك أمني عاجل

تلقى اللواء حسن عبد العزيز مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور بقيادة مدير الإدارة، حيث جرى الدفع بمعدات الإنقاذ البري وتم استخراج الضحايا من أسفل الأنقاض ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى طهطا العام.
كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط المنزل حفاظًا على الأرواح وضمان سهولة أعمال الإنقاذ.

نتائج الفحص والتحريات

أظهرت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية أن المنزل المنهار قديم ومبني بالطوب اللبن منذ سنوات، وأن الحادث أسفر عن مصرع 3 من قاطنيه وإصابة 4 آخرين.

متابعة محلية وإجراءات

انتقل أحمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال رفع الأنقاض واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما أكد الأهالي أن الانهيار وقع بشكل مفاجئ على أفراد الأسرة داخل المنزل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما يجري تشكيل لجنة هندسية من الوحدة المحلية لمعاينة العقار والعقارات المجاورة لبيان مدى تأثرها بالحادث.

