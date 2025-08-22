الجمعة 22 أغسطس 2025
طالبة بالأكاديمية الدولية تتهم موظفا بالتحرش بها

طالبة تتهم موظفا
طالبة تتهم موظفا بالتحرش بها

حررت طالبة بكلية الإعلام في الأكاديمية الدولية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، محضرا في قسم الشرطة ثالث أكتوبر، تتهم فيه أحد موظفي الكلية بالتحرش بها.

 

طالبة تتهم موظفا بالتحرش بها

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا من طالبة بكلية الإعلام في الأكاديمية الدولية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي تفيد بأن موظفا من كلية الإعلام في الأكاديمية الدولية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، انتظرها أمام مصعد الكلية وتحرش بها، ما دفعها لتحرر محضرا ضده وتتهمه بالتحرش.

 

تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ للتأكد من صحة البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

