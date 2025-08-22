القبض على سائق تروسيكل بتهمة الاعتداء على زوج شقيقته في القليوبية (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق تروسيكل بتهمة الاعتداء على زوج شقيقته بالسب والاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها لوجود خلافات عائلية بينهما في القليوبية.

فيديو سائق تروسيكل اصطدم بسيارة في القليوبية

رصدت وزارة الداخلية منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد مركبة تروسيكل بالاصطدام عمدًا بسيارة والده لإجباره على التنازل عن إحدى القضايا بالقليوبية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 أغسطس تلقي مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية بلاغا من (قائد سيارة - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من شقيق زوجته "قائد مركبة التروسيكل الظاهر بمقطع الفيديو" لقيامه بالتعدى عليه بالسب والاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها لوجود خلافات عائلية بينهما.

تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مركبة التروسيكل المستخدمة فى الواقعة وقائدها (عامل).



تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

