ضبط 13 طن هيدرو و145 كيلو حشيش قيمتها 795 مليون جنيه بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية فى ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص فى زراعة واتجار المواد المخدرة بمحافظة الإسماعيلية.

أكدت المعلومات والتحريات قيام عناصر التشكيل بزراعة قطعة أرض بالظهير الصحراوى بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بنبات الهيدرو المخدر، مستغلين طبيعة المنطقة الجغرافية للتخفى من الملاحقة الأمنية، إضافة إلى تخزين كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة ومداهمة المزرعة، حيث تم ضبط القائم عليها وهو عنصر جنائى شديد الخطورة، وضبط 13 طنًا من مخدر الهيدرو بمزرعة مساحتها فدانان، منها 8 أطنان لنبات الهيدرو كامل النمو، و5 أطنان مخزنة بمخازن سرية داخل المزرعة، فضلًا عن ضبط 145 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش.

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 795 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

