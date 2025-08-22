الجمعة 22 أغسطس 2025
ضبط 13 طن هيدرو و145 كيلو حشيش قيمتها 795 مليون جنيه بالإسماعيلية

الداخلية تضبط 13
الداخلية تضبط 13 طن هيدرو و145 كيلو حشيش بالإسماعيلية

 نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية فى ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص فى زراعة واتجار المواد المخدرة بمحافظة الإسماعيلية.

أكدت المعلومات والتحريات قيام عناصر التشكيل بزراعة قطعة أرض بالظهير الصحراوى بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بنبات الهيدرو المخدر، مستغلين طبيعة المنطقة الجغرافية للتخفى من الملاحقة الأمنية، إضافة إلى تخزين كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.

الأمن يكشف ملابسات ضبط وكر "الثقب الأسود" أسفل كوبري بالجيزة

ضبط 120 ألف مخالفة مرورية و145 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة ومداهمة المزرعة، حيث تم ضبط القائم عليها وهو عنصر جنائى شديد الخطورة، وضبط 13 طنًا من مخدر الهيدرو بمزرعة مساحتها فدانان، منها 8 أطنان لنبات الهيدرو كامل النمو، و5 أطنان مخزنة بمخازن سرية داخل المزرعة، فضلًا عن ضبط 145 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش.

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 795 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

