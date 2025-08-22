تفحم ميكروباص اندلعت فيه النيران بطريق الإسماعيلية الصحراوي (صور)

التهمت النيران سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوي، دون وقوع إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

حريق ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوي

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بسيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوي، وعلى الفور أمر اللواء دكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بدفع سيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

