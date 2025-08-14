أخبار الحوادث اليوم: علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية.. فيديو لـ علاء الساحر يكشف الوجه المظلم لمشاهير التيك توك.. القبض على البرنسيسة نوجا

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشف علي حسين مهدي، بلوجر كان مقيم بالولايات المتحدة، عن عودته إلى مصر بعد عامين من الاختفاء عن الأضواء، قائلا: عدت إلى مصر بعدما تقدمت بطلب للحصول على عفو من رئيس الجمهورية.

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق واقعة قيام التيك توكر علاء الساحر باحتجاز شخص داخل المنزل شبه عاريا وعليه إصابات ظاهرية، واجباره على الرقص.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر البرنسيسة نوجا لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن خروجًا على الآداب العامة وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الغربية.

كشف مصور فيديو حادث مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات، تفاصيل مثيرة عن الحادث.

كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أشخاص مقيدة بسيارات نقل حال سيرها بمدينة السادات بالمنوفية، حيث تبين قيام 3 أشخاص بسرقة هواتف محمول من سائقى سيارات نقل وتاجر خضراوات حال نومهم بسياراتهم.

كشفت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن اصطدام قائد سيارة "ميكروباص" عمدًا بعدد من الأشخاص أثناء محاولتهم اعتراضه بأحد الطرق.

رفضت أسر فتيات حادث طريق الواحات محاولات الصلح التي عرضتها أسرة أحد المتهمين، وصمموا على الاستكمال في الإجراءات القانونية.

ألقت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية القبض على 3 صانعات محتوى ومالك كافيه لنشرهم مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والتحريض على الفسق والخروج على الآداب العامة.

شهد طريق إسكندرية مطروح وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص يستقلون دراجة نارية باختطاف طفل من والدته بدائرة مركز شرطة قليوب بـالقليوبية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بتحريض من والد الطفل، وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين.



حصل موقع فيتو على أسماء تشكيل عصابي تتزعمه المنتجة والمذيعة سارة خليفة والمتهمين بجلب وتصنيع المواد المخدرة والمحالين إلى محكمة جنايات القاهرة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية،حقيقة محاولة خطف سيدة داخل ميكروباص بالإسكندرية .

وفاة بطل حريق باكيات مترو شبرا الخيمة، سيطرت حالة من الحزن على المصريين بعد الإعلان عن وفاة الشاب أحمد جمال، 16 عامًا، بطل حريق محطة مترو شبرا الخيمة، الذي كان يعمل بمحل عصائر في إحدى باكيات المترو، وأصر على أن ينقذ كل الزبائن، برغم الحروق التي تعرض لها.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو ترويج مخدر الآيس فى الجيزة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدي 3 سيارات ملاكي بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكي أخرى بالجيزة مما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق، وضبط مرتكبي الواقعة.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط موظفين بمستشفى لاتهامهما باختلاس عقاقير طبية بقيمة 1.5 مليون جنيه.

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط موظف وزوجته للاستيلاء على أموال إحدى الشركات بالقاهرة.

تقدمت محامية ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة بدرية طلبة، تتهمها فيه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر نشر مقاطع مصورة على تطبيق تيك توك.

