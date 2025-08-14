الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد ميكروباص عمدًا بعدد من الأشخاص

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن اصطدام قائد سيارة "ميكروباص" عمدًا بعدد من الأشخاص أثناء محاولتهم اعتراضه بأحد الطرق.

 

فيديو اصطدام قائد ميكروباص عمدًا بعدد من الأشخاص
 

ورصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن اصطدام قائد سيارة "ميكروباص" عمدًا بعدد من الأشخاص أثناء محاولتهم اعتراضه بأحد الطرق.


بالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة المنيا) وبرفقته سائق آخر.

 

وبمواجهتهما أقرا أنهما حال اصطحابهما (أحد الأشخاص "تم ضبطه" - مطلوب التنفيذ عليه بالسجن 5 سنوات في جناية هجرة غير شرعية - وزوجة نجله ونجلتيها) من منطقة حدائق الأهرام بالجيزة بالسيارة قيادة الأول، اعترض طريقهم بعض الأشخاص "الظاهرين بمقطع الفيديو" وذلك لتضررهم من المحكوم عليه لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل تسفيرهم خارج البلاد بطريقة غير شرعية وعدم وفائه بذلك، فقام قائد السيارة بالتحرك مسرعًا خشية إحداثهم تلفيات بالسيارة خاصته والإصطدام بهم دون حدوث ثمة إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو إصطدام قائد ميكروباص عمدا بعدد من الأشخاص بالمنيا فيديو إصطدام قائد ميكروباص عمدا بعدد من الأشخاص إصطدام قائد ميكروباص عمدا بعدد من الأشخاص المنيا وزارة الداخلية محافظة المنيا

مواد متعلقة

ضبط سيارة محملة بـ 7 آلاف لتر سولار دون ترخيص بدمياط

ضبط مرتكب حادث التعدي بمفك وحجارة على أسرة بالغربية

الأكثر قراءة

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بهذه الطريقة

مصور فيديو حادث الواحات: "مقدرتش أمنع المطاردة وهدفي ياخدوا حقهم"

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

تعرف على ما قالته الفنانة مريم فخر الدين عن بدرية طلبة

السيسي يصدق على 45 قانونا جديدا

إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بطريق إسكندرية مطروح

أسوان تسجل 49 درجة، الأرصاد الجوية: صيف 2025 أقل حرارة من العام الماضي

أسر فتيات حادث مطاردة طريق الواحات ترفض محاولات التصالح

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأندية الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعليق قوي من عالم أزهري على حادث مطاردة طريق الواحات

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالشعور بالأمن والاستقرار

تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads