الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد ميكروباص عمدًا بعدد من الأشخاص

كشفت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن اصطدام قائد سيارة "ميكروباص" عمدًا بعدد من الأشخاص أثناء محاولتهم اعتراضه بأحد الطرق.

فيديو اصطدام قائد ميكروباص عمدًا بعدد من الأشخاص



بالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة المنيا) وبرفقته سائق آخر.

وبمواجهتهما أقرا أنهما حال اصطحابهما (أحد الأشخاص "تم ضبطه" - مطلوب التنفيذ عليه بالسجن 5 سنوات في جناية هجرة غير شرعية - وزوجة نجله ونجلتيها) من منطقة حدائق الأهرام بالجيزة بالسيارة قيادة الأول، اعترض طريقهم بعض الأشخاص "الظاهرين بمقطع الفيديو" وذلك لتضررهم من المحكوم عليه لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل تسفيرهم خارج البلاد بطريقة غير شرعية وعدم وفائه بذلك، فقام قائد السيارة بالتحرك مسرعًا خشية إحداثهم تلفيات بالسيارة خاصته والإصطدام بهم دون حدوث ثمة إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

