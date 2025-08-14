بلاغ للنائب العام يتهم بدرية طلبة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

تقدمت محامية ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة بدرية طلبة، تتهمها فيه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر نشر مقاطع مصورة على تطبيق تيك توك.

‏وجاء في البلاغ أن الفنانة بدرية طلبة دأبت خلال الفترة الأخيرة على بث مقاطع كوميدية عبر منصات التواصل، إلا أن بعضها خرجت عن إطار الكوميديا المقبولة لتصل إلى مستوى الألفاظ الخارجة والإيحاءات غير اللائقة، الأمر الذي فيه تجاوز واضح يمس الذوق العام ويؤثر على المشاهدين، وخاصة فئة المراهقين والشباب الذين يتأثرون بما يرونه على هذه المنصات.

‏وأشار البلاغ إلى أنه يستند إلى أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يجرم نشر محتوى من شأنه المساس بالقيم الأسرية أو التحريض على سلوكيات تتنافى مع الآداب العامة.

