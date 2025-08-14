الداخلية تكشف ملابسات فيديو لأشخاص مقيدة في سيارات نقل حال سيرها بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أشخاص مقيدة بسيارات نقل حال سيرها بمدينة السادات بالمنوفية، حيث تبين قيام 3 أشخاص بسرقة هواتف محمول من سائقى سيارات نقل وتاجر خضراوات حال نومهم بسياراتهم.

فيديو أشخاص مقيدة بسيارات نقل حال سيرها بالمنوفية

ورصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أشخاص مقيدة بسيارات نقل حال سيرها بمدينة السادات بالمنوفية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 أغسطس الجارى قام (5 سائقى سيارات نقل، تاجر خضراوات) بضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة (هاتفى محمول) منهم حال نومهم بسياراتهم بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بالمنوفية قاموا على إثرها بالتعدى عليهم على النحو الظاهر بمقطع الفيديو.

وتمكن رجال المباحث من ضبط جميع الأطراف فى حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة.



