كأس عاصمة مصر، بتروجيت يتقدم 2-0 على البنك الأهلي بالشوط الأول

كأس عاصمة مصر، انتهى الشوط الأول من مباراة بتروجيت ضد البنك الأهلي، بتقدم الأول بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل هدفي التقدم الأول لصالح بتروجيت اللاعب رشيد أحمد في الدقيقتين 13 وأضاف الهدف نفس اللاعب في الدقيقة 41.

تشكيل بتروجت ضد البنك الأهلى

دخل فريق بتروجيت مباراته أمام البنك الأهلي بتشكيل أعلنه مديره الفني سيد عيد يضم كل من:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد وبركات حجاج وأحمد بحبح وتوفيق محمد

خط الوسط: أدهم حامد ومحمد علي عكاشة ومصطفى الجمل

خط الهجوم بدر موسى ومصطفى البدري ورشيد أحمد

وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من: عبد الكافي رجب وأحمد غنيم وهادي رياض ومحمد إبراهيم دودو وأمادو با وأحمد حلمي وعبدالله ديباتيه وسيكو سونكو وسمير محمد.

ويغيب عن صفوف الفريق كل من حامد حمدان ومحمود أحمد وجابريال تشيكويدي وأحمد ياسين وعمر رضا.

البنك الأهلي، فيتو

جاء تشكيل البنك الأهلي أمام بتروجيت

في المقابل، دخل فريق البنك الأهلي مباراته أمام بتروجيت بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى:عبدالعزيزالبلعوطي

خط الدفاع:محمود الجزار، مصطفي الزناري،مصطفى دويدار، يعقوبو

خط الوسط:احمد النادري، محمود عماد، محمد ابراهيم

خط الهجوم:يسري وحيد، احمد ياسر ريان، سيد نيمار

ويجلس على مقاعد البدلاء

احمد طارق سليمان، محمد فتحي، احمد متعب، احمد مدبولي، هشام صلاح، امير مدحت، محمد بن شرقي، احمد امين اوفا، داو سيريل

