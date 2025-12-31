القبض على سائق سيارة ربع نقل دهس شخصا في الزقازيق (فيديو)

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة ربع نقل دهس شخصا أثناء استقلاله دراجة نارية مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة في منطقة الزقازيق بـالشرقية.

ورصدت وزارة الداخلية منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة لقيامه بالاصطدام عمدًا بدراجته النارية وإحداث إصابته بالشرقية.



وبالفحص تبين أن مركز شرطة الزقازيق تلقى بلاغا من (أحد الأشخاص "مصاب بكسور وكدمات متفرقة " – مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح ) أنه حال استقلاله دراجته النارية بدائرة المركز قام أحد الأشخاص بالاصطدام به عمدًا بالسيارة قيادته "ربع نقل" وإحداث إصابته المنوه عنها لخلافات الجيرة بينهما.

وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة "سارية التراخيص" الظاهرة بمقطع الفيديو، وقائدها (مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.



تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفى سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط قائد سيارة لاصطدامه بأحد الأشخاص حال عبوره للطريق بمنطقة الزيتون وفراره هاربًا مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته.

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون توفى متأثرًا بإصابته إثر حدوث مصادمة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبوره الطريق محل البلاغ إصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة "سارية التراخيص" وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة بدر وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

