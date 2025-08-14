احتجز شخصا وأجبره على الرقص عاريا، فيديو لـ علاء الساحر يكشف الوجه المظلم لمشاهير التيك توك

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق واقعة قيام التيك توكر علاء الساحر باحتجاز شخص داخل المنزل شبه عاريا وعليه إصابات ظاهرية، واجباره على الرقص.

فيديو احتجاز البلوجر علاء الساحر لشخص وإجباره على الرقص

نشرت طليقة البلوجر علاء الساحر مقطع فيديو على حسابها الشخصي مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو يوثق واقعة قيام طليقها باحتجاز شخص داخل المنزل شبه عار وعليه إصابات ظاهرية، واجباره على الرقص.

وظهر في الفيديو الذي أثار الجدل، التيك توكر علاء الساحر ممسكا بحبل بينما يقف أمامه الشاب المعتدى عليه، الذي بدا شبه عار، داخل مخزن، وعليه إصابات ظاهرة، ولم يكتف المتهم بذلك، بل قام بإجباره على الرقص، وسط موجة من السخرية والألفاظ النابية من قبله ومن قبل الشخص الذي كان يقوم بتصوير المقطع.

وأظهر الفيديو، البلوجر وهو يربط الشاب بحبل، ويقوك بالاعتداء عليه باستخدام أدوات حادة، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة بين رواد السوشيال ميديا، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.



وتفحص الأجهزة الأمنية المقطع للوقوف على ملابساته والتأكد من صحته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم في حال ثبوت الاتهامات.

