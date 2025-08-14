الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

احتجز شخصا وأجبره على الرقص عاريا، فيديو لـ علاء الساحر يكشف الوجه المظلم لمشاهير التيك توك

تعدي البلوجر علاء
تعدي البلوجر علاء الساحر علي شخص بالضرب وإجباره على الرقص

 تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق واقعة قيام التيك توكر علاء الساحر باحتجاز شخص داخل المنزل شبه عاريا وعليه إصابات ظاهرية، واجباره على الرقص.

فيديو احتجاز البلوجر علاء الساحر لشخص وإجباره على الرقص

نشرت طليقة البلوجر علاء الساحر مقطع فيديو على حسابها الشخصي مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو يوثق واقعة قيام طليقها باحتجاز شخص داخل المنزل شبه عار وعليه إصابات ظاهرية، واجباره على الرقص.

وظهر في الفيديو الذي أثار الجدل، التيك توكر علاء الساحر ممسكا بحبل بينما يقف أمامه الشاب المعتدى عليه، الذي بدا شبه عار، داخل مخزن، وعليه إصابات ظاهرة، ولم يكتف المتهم بذلك، بل قام بإجباره على الرقص، وسط موجة من السخرية والألفاظ النابية من قبله ومن قبل الشخص الذي كان يقوم بتصوير المقطع.

 

وأظهر الفيديو، البلوجر وهو يربط الشاب بحبل، ويقوك بالاعتداء عليه باستخدام أدوات حادة، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة بين رواد السوشيال ميديا، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.


وتفحص الأجهزة الأمنية المقطع للوقوف على ملابساته والتأكد من صحته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم في حال ثبوت الاتهامات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو احتجاز البلوجر علاء الساحر لشخص البلوجر علاء الساحر علاء الساحر إجبارة على الرقص وزارة الداخلية

مواد متعلقة

لهذا السبب، تجديد حبس "مونلي" صديق البلوجر سوزي الأردنية

حبس البلوجر "أم ملك وأحمد" 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأكثر قراءة

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بهذه الطريقة

مصور فيديو حادث الواحات: "مقدرتش أمنع المطاردة وهدفي ياخدوا حقهم"

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

تعرف على ما قالته الفنانة مريم فخر الدين عن بدرية طلبة

السيسي يصدق على 45 قانونا جديدا

إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بطريق إسكندرية مطروح

هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟، أمين الفتوى يجيب

أسوان تسجل 49 درجة، الأرصاد الجوية: صيف 2025 أقل حرارة من العام الماضي

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع الساسو والمسكوفي، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأندية الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟، أمين الفتوى يجيب

تعليق قوي من عالم أزهري على حادث مطاردة طريق الواحات

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالشعور بالأمن والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads