المشدد 6 سنوات لبائعي فاكهة بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 6 سنوات لبائعي فاكهة، وتغريم كلا منهم مبلغ مالى 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش"، دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

أحالت النيابة العامة المتهمين:- 'سيف أ ع ش" ٢٤ سنة - بائع فاكهة - العنوان / التقسيم السياحي - القناطر الخيرية، و"هنا أب من من ا" - ٤٨ سنة - بائعة فاكهة - العنوان / التقسيم السياحي - القناطر الخيرية، و"سمير س ك إ" ٢٧ سنة - طالب - العنوان / شارع الخرس - عرب الديب - مركز شرطة القناطر، في الجناية رقم ٢٨٣٥ لسنة ٢٠٢٥ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٥/١/٣٠ بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية المتهمان الأول والثانية:- المتهم الأول: حازا جوهر من مخدرين "هيروين - حشيش" وكان ذلك يقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا..

واستطرد أمر الإحالة بأنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا (بندقية خرطوش ) علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ذخيرة (طلقة خرطوش).

وتابع أمر الإحالة أن المتهمة الثانية:- حاز بواسطة المتهم الأول بغير ترخيص سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش ) علي النحو الميين بالتحقيقات.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمان الأول والثالث:- حاز بواسطة المتهم الأول ذخيرة (طلقة خرطوش ) مما تستخدم على السلاح الناري دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه قانونًا.

وأختتم أمر الإحالة، أنه أحرز جوهرًا مخدرا "حشيش" وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

