تفاصيل جديدة في واقعة اتهام تشكيل عصابي تتزعمه سارة خليفة بالاتجار بالمخدرات

حصل موقع فيتو على أسماء تشكيل عصابي تتزعمه المنتجة والمذيعة سارة خليفة والمتهمين بجلب وتصنيع المواد المخدرة والمحالين إلى محكمة جنايات القاهرة.

والمتهمون هم كل من: فريد ع. ح عراقي هارب، سامح. م. ز هارب، فتحي.خ.ع محبوس مالك مكتب استيراد وتصدير، سارة خليفة حماد خليفة مقدمة برامج محبوسة، خالد.ف. ع محبوس مالك مؤسسة للمقاولات، أحمد.ع.ع محبوس مالك مكتب مقاولات، محمد خ محبوس منسق حفلات، حنان.ع محبوسة ربة منزل، دينا.خ محبوسة ربة منزل، آية.م مصففة شعر محبوسة، إسماعيل.م محبوس منظم معارض، باسم. ا محبوس مالك شركة للتسويق العقاري، رشوان. ال، محبوس سائق ومالك مغسلة سيارات، ياسر. ح محبوس سائق، هاني. ال، محبوس مالك مكتب توريدات عمومية، أيمن. ك محبوس مقاول تشطيبات، إبراهيم.ع محبوس مالك مركز صيانة سيارات، أسامة.ح محبوس مصفف شعر، أحمد. م محبوس مدير مبيعات، خالد.ا محبوس عامل



وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون مايو 2025، بدائرتي قسمي شرطة التجمع أول، مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، حال كون المتهمين الأول والثاني خارج البلاد وباقي المتهمين داخل البلاد، ألف وأدار الأول وحتى الثالث عصابة تداخل في إدارتها الرابعة والخامس.

فيما اشترك باقي المتهمين فيها وكان الغرض منها تصنيع مادة مخدرة الإندازول كاربوكساميد محل الاتهامات التالي بيانها بقصد الإتجار وتقديمها للتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا داخل جمهورية مصر العربية حال كون المتهم الثالث سبق الحكم عليه في الجناية رقم 6245 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين صنعوا مادة مخدرة إندازول كاربوكساميد في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الإتجار، وحازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جواهر ومواد مخدرة مشتقات الفينثيل أمين، الإندازول كاربوكساميد، الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كون المتهم الثالث سبق الحكم عليه في الجناية رقم رقم 6245 لسنة الإتجار بالمواد المخدرة.

كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا "مسدس" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا بغير ترخيص أسلحة ناري خرطوش “بندقية خرطوش” في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا بغير ترخيص ذخائر 44 طلقة والتي قد تستخدم على الأسلحة النارية.

