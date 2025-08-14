الخميس 14 أغسطس 2025
حوادث

الداخلية تضبط 3 صانعات محتوى ومالك كافيه بتهمة التحريض على الفسق والفجور (فيديو)

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية القبض على 3 صانعات محتوى ومالك كافيه لنشرهم مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والتحريض على الفسق والخروج على الآداب العامة.

يأتى ذلك فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد (3) صانعات محتوى لنشرهم مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والتحريض على الفسق والخروج على الآداب العامة.


عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهن (3 عاملات بكافيه كائن بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة ).

وبمواجهتهن اعترفن بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بتحريض من ( مالك الكافيه "تم ضبطه" ) لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية يتم اقتسامها معه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

