الداخلية تكشف ملابسات اختطاف طفل من والدته في القليوبية (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص يستقلون دراجة نارية باختطاف طفل من والدته بدائرة مركز شرطة قليوب بـالقليوبية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بتحريض من والد الطفل، وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين.



فيديو اختطاف طفل من والدته فى القليوبية

وكانت قد رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص يستقلون دراجة نارية باختطاف طفل من والدته بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 أغسطس تلقي مركز شرطة قليوب بلاغا من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من طليقها (مقيم بدائرة المركز) لقيامه بتحريض (3 أشخاص) يستقلون "دراجة نارية" لاختطاف نجلهما حال تواجده أمام المنزل محل سكنها لخلافات بينهما.



تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 عاملين "لأحدهم معلومات جنائية") والدراجة المستخدمة بها.

وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة بالإتفاق مع طليق المبلغة، وتسليمهم الطفل لوالده، كما تمكن رجال المباحث من ضبط "طليق المبلغة" وبرفقته نجله وبمواجهته أيد ما سبق.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

