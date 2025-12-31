18 حجم الخط

موعد الليلة الختامية لمولد السيدة زينب 2026.. مع قدوم شهر رجب يزداد البحث عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي عن موعد الليلة الختامية لمولد السيدة زينب 2026 والسيدة زينب رضي الله عنها هيحفيدة سيدنا النبي صلي الله عليه وسلم، ويتم الاحتفال بمولدها الشريف في الثلاثاء الأخير من شهر رجب.

وذلك بمشاركة الآلاف من مريدي الطرق الصوفية ومحبي آل البيت الكرام رضوان الله عليهم. وفيما يلي نستعرض معكم موعد الليلة الختامية لـ مولد السيدة زينب 2026

معلومات عن السيدة زينب

هي: بنت السيدة فاطمة البتول، بضعة سيدنا الرسول ﷺ.

أبوها: سيف الله الغالب سيدنا عليُّ بن أبي طالب.

وجدتها: السيدة خديجة بنت خويلد.

وأخواها الشقيقان: الإمام أبي محمد الحسن، والإمام أبي عبد الله الحسين رضي الله عنهم جميعًا.

وُلدت بعد مولد الحسين بسنتين، أمَّا هي ففي السنة الخامسة أو السادسة للهجرة، فعاصرت إشراق النبوة عِدَّةَ سنوات، وسَمَّاهَا الرسول ﷺ «زينب»؛ إحياءً لذكرى ابنته (السيدة زينب) ومعنى زينب: الفتاة القوية المكتنزة الودودة العاقلة.

واشتهرت زينب بجمال الخِلقة والخُلُقِ، اشتهارها بالإقدام والبلاغة، وبالكرم وحسن المَشُورَةِ، والعلاقة بالله، وكثيرًا ما كان يرجع إليها أبوها وإخوتها في الرأي، ويأخذون بمشورتها؛ لبُعْدِ نظرها وقوة إدراكها.

ألقاب السيدة زينب

انتشرت وتعددت ألقاب السيدة زينب، رضي الله عنها وأرضاها فهي صاحبة المقام الطاهر بقلب القاهرة.. قبلة العارفين.. رجاء المدد.. والقبس من نور بيت آل النبي، نفحات مباركة تعطر مقامها الطاهر المطهر.. راحة نفسية واطمئنان هي هديتها لمريديها وكل من زارها.. سيدتنا صاحبة ألقاب، منها:



أم هاشم: لأنها حملت لواء راية الهاشميين بعد أخيها الأمام الحسين.ويقال لأنها كانت كريمة سخية كجدها هاشم، الذي كان يطعم الحجاج، فكانت مثله، تطعم المساكين والضعفاء، ودارها كانت مأوى لكل محتاج.

صاحبة الشورى: فقد كان أبوها وأخواتها يستشيرونها، لصواب رأيها وحكمتها.



عقيلة بني هاشم: ولم توصف سيدة في جيلها أو غيره أو في آل البيت بهذا اللقب إلا السيدة زينب.



الطاهرة: فقد أطلقه عليها أخوها الإمام الحسن عندما قال لها "أنعم بك يا طاهرة، فقد شرحت حديث رسول الله الحلال بين والحرام بين".



أم العزائم: فكانت تكنى عند أهل العزم بأم العزائم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.



أم العواجز: عندما شرفت مصر بقدومها فقد ساعدت العجزة والمساكين.



رئيسة الديوان: وعندما قدمت مصر كان الوالي وحاشيته يأتون إليها وتعقد لهم بدارها جلسات للعلم فيتفهموا الأمور الدينية في ديوانها وهي رئيسته.



السيدة: وهذا اللقب إذا أطلق بدون اسم زينب يعرف أن المقصود به السيدة زينب دونا عن أخريات من آل البيت، فهي الوحيدة المتفردة من آل البيت بهذا اللقب، فإذا ذكرت أي سيدة أخرى لا بد من أن يذكر معها اسمها كالسيدة نفيسة والسيدة عائشة والسيدة فاطمة النبوية، ممن دفن وشرف تراب مصر بهن، أما إذا أطلق لفظ "السيدة" فقط فهي ولا شك سيدتنا زينب حفيدة سيدنا وحبيبنا محمد، صلى الله عليه وسلم.

زواجهاوأولادها

تزوجت بابن عمها عبد الله بن جعفر (الطيَّار) بن أبي طالب، وكان عبد الله هذا فارسًا شهمًا نبيلًا كريمًا، اشتهر بأنه (قطب السخاء)، وهو أول طفل ولد أثناء الهجرة الأولى بأرض الحبشة، وهو يكبُر (زينب) بخمس سنوات؛ وأنجبت منه ذكورًا وإناثًا، وهم: جعفر، وعلي، وعون الكبير، ثم أم كلثوم، وأم عبد الله، وإلي علي ابنها ينسب الأشراف الزَّيَانِبَة، وبعض الأشراف الجعافرة

ولمَّا خرج الإمام الحسين رضى الله عنه في جهاد (يزيد بن معاوية) شاركته (زينب) في رحلته وقاسمته الجهاد، فكانت تثير حَمِيَّةَ الأبطال، وتشجع الضعفاء، وتخدم المقاتلين، وقد كانت أبلغ وأخطب وأشعر سيدة من أهل البيت خاصة، والنساء عامة في عصرها.

- رحلتها من المدينة إلى مصر ووفاتها:

دخلت السيدة زينب رضي الله عنها بعدما خشي آل البيت عليها من بني أمية وحينما خاف بنو أمية منهاحسبما يقول المورخون وكان مجيئها إلي مصر في أوائل شعبان سنة 61 من الهجرة، ومعها فاطمة وسكينة وعلي أبناء الحسين، واستقبلها أهل مصر في (بُلْبَيْس) بُكَاةً معزِّين، واحتملها والي مصر (مسلمة بن مخلد الأنصاري) إلى داره بالحمراء القُصوى عند بساتين الزهري (حي السيدة الآن).

وكانت هذه المنطقة تسمى (قنطرة السباع) نسبة إلى القنطرة التي كانت على الخليج المصري وقتئذ، فأقامت بهذه الدار أقل من عام عابدة زاهدة تفقه الناس، وتفيض عليهم من أنوار النبوة، وشرائف المعرفة والبركات والأمداد، حيث توفيت في مساء الأحد (15 من رجب سنة 62هـ)، ودفنت بمخدعها وحجرتها من دار (مَسْلَمَةَ) التي أصبحت قبتها في مسجدها المعروف الآن. وقد توفيت، وهي على عصمة زوجها (عبد الله)، وأمَّا قصة طلاقها منه فكذب من وضع النواصب (خصوم أهل البيت)، أو هي على أحسن الأحوال وَهْمٌ واختلاط وتشويش على أهل البيت من المتمسلفة.

كان المسجد الزينبي الذي هو بيت أمير مصر مَسْلَمَةَ بن مخلد قائمًا على الخليج المصري، عند قنطرة على الخليج كانت تسمى (قنطرة السباع)؛ لأنها كانت مُزَيَّنَةً من جوانبها بسباع منحوتة من الحجر، ولما رُدِمَ الجزء الذي عليه القنطرة من الخليج زالت القنطرة فاتَّسَعَ الشارع، وظهر مسجد السيدة بجلالِه وتوالت التجديدات عليه، وقد أنشئ هذا المسجد في العهد الأموي، وزاره كبار المؤرِّخِين وأصحاب الرحلات.

مظاهر الاحتفال بمولد السيدة زينب 2026

ويعتبر مولد السيدة زينب من أهم المناسبات الدينية في مصر، إذ يجمع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم للاحتفال بذكرى ميلاد السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنهم، وهي إحدى حفيدات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشمل هذه الاحتفالات الكثير من الطقوس الدينية، مثل:

الذكر والإنشاد الديني

حيث يقيم العشرات من المنشدين حلقات ذكر ومدائح نبوية.

توزيع الطعام والشراب

يتم توزيع الطعام والشراب على المشاركين مجانا في سبل الخير المنتشرة في المنطقة.

زيارة المسجد

يتوجه الزوار إلى مسجد السيدة زينب لأداء الصلاة وزيارة ضريحها المبارك.

يبدأ الاحتفال رسميا يوم الثلاثاء الماضي 7 يناير 2026، وينتهي بالليلة الختامية الثلاثاء 13 يناير 2026، ويشهد أكبر تجمع من المحبين، مع العلم أنه بدأت الاستعدادات للاحتفال بـ مولد السيدة زينب منذ أسابيع، إذ تم نصب الخيام لاستقبال الزوار، وانتشر الباعة الجائلون لبيع الحلوى والعطور والهدايا التذكارية.

