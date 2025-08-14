ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على البلوجر محسن سعد لاتهامه بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور خاصة لها بمحافظة الجيزة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض إحدى الفتيات لابتزاز من قبل صانع محتوى "بلوجر" وتهديدها بنشر مقاطع فيديو وصور خاصة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفر عن تحديد هوية مرتكب الواقعة وتبين أنه يدعى محسن سعد.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

