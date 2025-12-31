الفضة تهوي بأكثر من 8% والذهب يتأرجح

18 حجم الخط

شهدت أسواق المعادن العالمية، اليوم الأربعاء، موجة تراجعات قوية في ظل تقلبات حادة وغير معتادة، انعكست على أداء المعادن النفيسة خلال التعاملات.

وتراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من 8% لتسجل نحو 71.5 دولارًا للأونصة، متأثرة بحالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق.

وفي المقابل، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.65% أو ما يعادل 28.3 دولارًا لتصل إلى 4358 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 10:10 بتوقيت جرينتش، بينما سجّل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.16% أو 6.8 دولارات ليبلغ 4346 دولارًا للأونصة.

وواصل البلاتين خسائره في المعاملات الفورية مسجلا هبوطًا بأكثر من 7% إلى 2038.55 دولار للأونصة.

أسعار المعادن النفيسة

وانخفض البلاديوم في المعاملات الفورية بأكثر من 7% إلى 1497.75 دولار للأونصة.

وشهدت المعادن النفيسة عامًا استثنائيًا، مدفوعة بعوامل متعددة. وباعتبارها أصولًا كملاذ آمن، استفاد الذهب والفضة من تصاعد التوترات الجيوسياسية. تُعتبر هذه المعادن أيضًا وسيلة للتحوط ضد التضخم. كما أن ضعف الدولار الأمريكي يجعل المعادن أرخص وأكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

توقعات خفض أسعار الفوائد

وقد ساهمت التوقعات بخفض أسعار الفائدة والمخاوف بشأن قيود العرض في ارتفاع الأسعار.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حذر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، من أن القيود الصينية على تصدير الفضة، المقرر دخولها حيز التنفيذ في الأول من يناير، "ليست في صالحنا".

وتُستخدم الفضة على نطاق واسع في الإلكترونيات، بما في ذلك ألواح الطاقة الشمسية ومراكز البيانات والمركبات الكهربائية.

تشير توقعات عديدة إلى احتمالات ارتفاع أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بداية عام ميلادي جديد، مدفوعة بالصعود الملحوظ في أسعار المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب والفضة.

