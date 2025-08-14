الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط موظفين بمستشفى اختلسا عقاقير طبية بقيمة 1.5 مليون جنيه

المتهم
المتهم

نجحت  أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط موظفين بمستشفى لاتهامهما باختلاس عقاقير طبية بقيمة 1.5 مليون جنيه.

ضبط موظفين بمستشفى لإختلاس عقاقير طبية بقيمة 1.5 مليون جنيه
ضبط موظفين بمستشفى لإختلاس عقاقير طبية بقيمة 1.5 مليون جنيه

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام موظفَين بإحدى المستشفيات، أحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا، باستغلال طبيعة عملهما واختصاصهما الوظيفي لاختلاس عقاقير طبية بقيمة مالية تُقدر بـ 1.5 مليون جنيه.

أوهمتهم بالعمل في الخارج، ضبط سيدة تدير شركة إلحاق عمالة دون ترخيص الجيزة

ضبط قائد سيارة ملاكى قام بحركات استعراضية على طريق السويس بالقاهرة

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الموظف الآخر، وبمواجهته اعترف بما أسفرت عنه التحريات وارتكابه الواقعة بالاشتراك مع زميله على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أجهزة وزارة الداخلية جرائم الاموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال وزارة الداخلية

مواد متعلقة

أوهمتهم بالعمل في الخارج، ضبط سيدة تدير شركة إلحاق عمالة دون ترخيص الجيزة

ضبط قائد سيارة ملاكى قام بحركات استعراضية على طريق السويس بالقاهرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو حيازة شخص سلاح ناري والتعدي على سيدة بالإسكندرية

ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة

حصاد 24 ساعة، ضبط 105 ألف مخالفة مرورية و159 سائقا يتعاطون مخدرات

الداخلية تضبط عناصر بؤر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بـ 116 مليون جنيه

ضبط 20 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في أعمال تسول بالعجوزة والدقي

تحرير 867 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 32 سيارة ودراجة نارية متروكة

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رفعت الملف لربنا، رسالة مؤثرة لمسن يشكو ظلم شقيقه أمام الحرم، والنشطاء: الأمر مرعب (فيديو)

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

تعرف على ضوابط زيادة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

تكليفات رئاسية مهمة لصالح الإذاعة والتلفزيون

خدمات

المزيد

3910 جنيهات لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

ما هي صلاة الزوال، وفضلها وعدد ركعاتها؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads