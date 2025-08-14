ضبط موظفين بمستشفى اختلسا عقاقير طبية بقيمة 1.5 مليون جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط موظفين بمستشفى لاتهامهما باختلاس عقاقير طبية بقيمة 1.5 مليون جنيه.

ضبط موظفين بمستشفى لإختلاس عقاقير طبية بقيمة 1.5 مليون جنيه

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام موظفَين بإحدى المستشفيات، أحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا، باستغلال طبيعة عملهما واختصاصهما الوظيفي لاختلاس عقاقير طبية بقيمة مالية تُقدر بـ 1.5 مليون جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الموظف الآخر، وبمواجهته اعترف بما أسفرت عنه التحريات وارتكابه الواقعة بالاشتراك مع زميله على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

