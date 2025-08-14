الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف حقيقة محاولة خطف سيدة داخل ميكروباص بالإسكندرية

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات محاولة تخدير سيدة وخطفها داخل ميكروباص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية،حقيقة محاولة خطف سيدة داخل ميكروباص بالإسكندرية .

وكانت أجهزة الأمن، رصدت ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن منشور تضمن الزعم بتعرض إحدى السيدات لمحاولة تخدير داخل سيارة ميكروباص بإستخدام منديل به مادة مخدرة تمهيدًا لاختطافها بالإسكندرية.
 

الأمن يكشف ملابسات فيديو ترويج مخدر الآيس فى الجيزة

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في حادث المطاردة على طريق الواحات (صور)

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 11 الجارى حضرت لقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية إحدى السيدات (مقيمة بدائرة القسم) وقالت بأنه حال استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" فوجئت بسيدة تجلس بجوارها وبيدها منديل، فارتابت بأن به مادة مخدرة، وقامت بالاستغاثة بالسائق وتم الإمساك بها واصطحابها للقسم.. وبمناقشة المشكو فى حقها تبين أنها "مهتزة نفسيًا".
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

