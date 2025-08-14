الأمن يكشف حقيقة محاولة خطف سيدة داخل ميكروباص بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية،حقيقة محاولة خطف سيدة داخل ميكروباص بالإسكندرية .

وكانت أجهزة الأمن، رصدت ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن منشور تضمن الزعم بتعرض إحدى السيدات لمحاولة تخدير داخل سيارة ميكروباص بإستخدام منديل به مادة مخدرة تمهيدًا لاختطافها بالإسكندرية.



وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 11 الجارى حضرت لقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية إحدى السيدات (مقيمة بدائرة القسم) وقالت بأنه حال استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" فوجئت بسيدة تجلس بجوارها وبيدها منديل، فارتابت بأن به مادة مخدرة، وقامت بالاستغاثة بالسائق وتم الإمساك بها واصطحابها للقسم.. وبمناقشة المشكو فى حقها تبين أنها "مهتزة نفسيًا".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.



