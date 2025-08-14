الأمن يكشف ملابسات فيديو ترويج مخدر الآيس فى الجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو ترويج مخدر الآيس فى الجيزة.

حيث رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج للمواد المخدرة بالجيزة.

فيديو ترويج مخدر الآيس فى الجيزة

وبالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية " – مقيم بالجيزة)، وبحوزته كمية من مخدر الآيس ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

