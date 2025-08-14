وفاته أصابت المصريين بالصدمة، حكاية بطل أنقذ المواطنين من حريق باكيات مترو شبرا الخيمة

وفاة بطل حريق باكيات مترو شبرا الخيمة، سيطرت حالة من الحزن على المصريين بعد الإعلان عن وفاة الشاب أحمد جمال، 16 عامًا، بطل حريق محطة مترو شبرا الخيمة، الذي كان يعمل بمحل عصائر في إحدى باكيات المترو، وأصر على أن ينقذ كل الزبائن، برغم الحروق التي تعرض لها.

وفاة الضحية الوحيد لحريق باكيات مترو شبرا الخيمة

لُقب أحمد ببطل حريق محطة شبرا الخيمة، التي حدثت منذ نحو أسبوع، وأصيب فيه بحروق خطيرة، ما تسبب في نقله لأحد المستشفيات، لكنه توفي إثر حروقه اليوم.

وفاة بطل حريق باكيات مترو شبرا الخيمة، فيتو



حكاية البطل أحمد جمال علي محمود أثارت أحزان العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فالشاب الصغير، 16 عامًا، كان من الشباب المكافحين، فقد قدم أحمد من قريته سدس بمركز ببا في محافظة بني سويف، إلى القاهرة منذ نحو أربعة أشهر، أخذ يبحث عن عمل، وساقه القدر إلى محل عصائر بجوار محطة مترو شبرا الخيمة، ليبدأ البطل أحمد جمال فصل من الكفاح والعمل.

ولد البطل أحمد جمال لعائلة بسيطة، فقرر أن يعمل ليساعد والده ويقف إلى جواره في تحمل مصاريف وأعباء الحياة، فهو شاب مكافح وشهم وابن بلد أصيل، هكذا وصفه جيرانه وأصدقاؤه وأقاربه في قريته، وشهدوا له بـ"الجدعنة ومحبة الخير"، وكل من يراه ويتعامل معه يشهد له بحسن الخلق.

حكاية كفاح بطل حريق باكيات مترو شبرا الخيمة

كان أحمد جمال يعمل دون كلل، ومرت أربعة أشهر، كانت بالنسبة له حافلة بالعمل وبدأ الحلم في الاستمرار لمساعدة والده، لكن القدر آثر أن يقول كلمته الأخيرة في حياة الشاب القروي البسيط أحمد جمال، وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، ففي 10 أغسطس 2025، اندلع حريق هائل في عدد من "الباكيات" التجارية الملاصقة لسور محطة مترو شبرا الخيمة، عندما انفجرت كابينة كهرباء أمام محل العصائر، الذي كان يعمل فيه أحمد، واشتعلت النيران بسرعة، وانتشرت حتى أتت على محل العصائر.

حريق باكيات مترو شبرا الخيمة، فيتو

وبرغم تصاعد ألسنة اللهب، وهروب العديد من الناس خوفًا على أنفسهم من الحريق، لكن البطل أحمد جمال قرر أن ينقذ الناس العالقة في الحريق، وفي لحظة حاسمة قرر أحمد ألا يغادر المحل، الذي كان يعمل فيه، حتى يتأكد من خلوه تمامًا من الزبائن، وبالفعل أنقذ من استطاع إنقاذه.

وفي اللحظة الأخيرة كان أحمد هو المصاب الوحيد في الحريق، فقد ضحى بحياته لإنقاذ الآخرين، أصيب أحمد بحروق بالغة الخطورة، غطت معظم جسده، وكان يعاني من صعوبة في التنفس جراء استنشاق الدخان، الأمر الذي حال دون تمكنه من النجاة بحياته وإنقاذ نفسه، برغم شجاعته الاستثنائية.

نقل أحمد جمال للمستشفى ورفض مستشفى الحروق لاستقباله

ونقل البطل الشاب أحمد جمال إلى مستشفى إمبابة العام، ثم إلى مستشفى جمعية أحمد عرابي بالعبور، بعد معاناة استمرت ثلاثة أيام، جراء إصابته الخطيرة بالحروق.

حاولت أسرة أحمد نقله إلى مستشفى متخصص في الحروق، لكنهم فشلوا برغم تكرار المحاولة، فإدارة مستشفى الحروق رفضت استقباله، بسبب عدم وجود أماكن شاغرة، البعض يزعم أن سائق سيارة الإسعاف رفض تغيير خط سيره المقرر من إمبابة إلى العبور، وأن ذلك الأمر عطل وصول بطل باكيات شبرا الخيمة إلى مكان متخصص لتلقى العلاج اللازم.

بطل حريق باكيات شبرا الخيمة يخلي المحل من الزبائن، فيتو



وبعد أربعة أيام من المعاناة والألم، أسلم الشاب البطل روحه لبارئه، وأُعلن عن وفاة بطل حريق باكيات محطة شبرا الخيمة، صباح اليوم الخميس، حيث فارق أحمد الحياة متأثرًا بإصابته البالغة من الحروق، حيث ضحي بحياته لإنقاذ الناس، لكن القدر كانت له الكلمة الطولى في حياة البطل أحمد جمال علي محمود.

صدمة المصريين لوفاة بطل حريق باكيات مترو شبرا الخيمة

وأثارت وفاة بطل حريق باكيات مترو شبرا الخيمة حالة من الحزن بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فعلق الدكتور حسام أحمد عبد الحكيم قائلًا: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى الشاب أحمد جمال، أحد ضحايا حادث حريق باكيات ومحل عصائر الحسيني محطة مترو شبرا الخيمة، والذي وافته المنية متأثرًا بإصاباته. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وطالب حسام أحمد عبد الحكيم بـ "ضرورة فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات ما حدث خلال رحلة علاجه، ومحاسبة أي طرف قد يكون تسبب في التقصير. رحم الله الفقيد وألهم أسرته الصبر والسلوان".

اشتعال النيران في باكيات محطة مترو شبرا الخيمة، فيتو

وقال أحمد عادل عبد الجواد شحتو، عن اتحاد أجيال شبرا الخيمة: "توفي أحمد جمال بطل حريق محطة مترو شبرا الخيمة، صباح اليوم الخميس، والذي رفض مغادرة المحل الذي اندلع فيه الحريق، إلا بعد أن تأكد من إخلاء جميع الزبائن وإنقاذ حياتهم، ليصبح المصاب الوحيد في الحادث، وكشف أحد أفراد أسرته، أن أحمد جمال نُقل إلى المستشفى، وأنهم كانوا يسعون لنقله إلى مستشفى أهل مصر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بعد إصاباته البالغة بالحروق، حيث كان يعاني من حروق متعددة وضيق شديد في التنفس نتيجة استنشاق الدخان، خلال إنقاذه الآخرين، فشجاعة أحمد وتضحياته حالت دون وقوع ضحايا، لكنه لم يتمكن في النهاية من إنقاذ نفسه ومغادرة موقع الحريق في الوقت المناسب".

وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم لوفاة أحمد جمال قائلين: " للأسف أحمد مات.. ادعوا له بالرحمة إمبارح كنا نشرنا وبنقول الحقوا أحمد جمال، المصاب الوحيد في حريق محطة مترو شبرا الخيمة، الشاب اللي رفض يخرج من المحل إلا بعد ما تأكد إنه أخلّى كل الزبائن وأنقذ أرواح غيره. دلوقتي أحمد في مستشفى إمبابة، وحالته خطيرة وتحتاج إمكانيات أكبر ونقله فورًا إلى مستشفى أهل مصر أو أي مكان مجهز، لكن للأسف أحمد مات بعد تدهور حالته الصحية.. الله يرحمك يا أحمد ويصبر أهلك".

وتستعد قرية سدس مركز ببا بمحافظة بني سويف، اليوم، لاستقبال جثمان أحمد جمال، ضحية حريق الباكيات بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والذي توفي متأثرًا بإصاباته البالغة جراء الحريق المروع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.