الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الكاميرون وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

الكاميرون
الكاميرون
18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا 2025، يلتقي اليوم الأربعاء، منتخب الكاميرون مع نظيره منتخب موزمبيق  على ملعب "أدرار" ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.. 

موعد مباراة الكاميرون وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية 

تنطلق مباراة الكاميرون وموزمبيق اليوم في كأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الكاميرون ضد موزمبيق

تذاع مباراة الكاميرون أمام موزمبيق اليوم في كأس الأمم الإفريقية عبر قناة beIN SPORTS MAX 1.

وكانت نتيجة مباراة الكاميرون وكوت ديفوار بالجولة الثانية أشعلت المجموعة السادسة فى تحديد هوية الفريق المتأهل إلى الأدوار الإقصائية من المجموعة بسبب فارق النقطة الواحدة بين الفريقين ومنتخب موزمبيق الذى حقق انتصارًا قويًا على حساب الجابون بنفس المجموعة.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار جدول المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، والكاميرون وصيفًا بنفس الرصيد وموزمبيق في المركز الثالث برصيد 3 نقاط والجابون متذيل المجموعة بدون نقاط.

موقف المجموعة السادسة في أمم أفريقيا 2025

ويتواجد منتخب كوت ديفوار فى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة والتعادل فى مثلها وتسجيل هدفين وتلقى هدف.

بينما يحل منتخب الكاميرون فى المركز الثانى بنفس الرصيد 4 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة والتعادل فى مثلها وتسجيل هدفين وتلقى هدف.

ويتواجد منتخب موزمبيق في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز فى مباراة وخسارة مثلها وتسجيل 3 أهداف وتلقى مثلهم.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة في أمم أفريقيا من المجموعات الست بالدور الأول إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكاميرون موزمبيق مباراة الكاميرون وموزمبيق كاس الأمم الإفريقية الكاميرون ضد موزمبيق مباراة الكاميرون ضد موزمبيق الكاميرون أمام موزمبيق مباراة الكاميرون أمام موزمبيق أمم أفريقيا 2025

مواد متعلقة

أمم أفريقيا 2025، ترتيب المجموعة الرابعة بعد انتهاء دور المجموعات

موعد مباراة منتخب مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم إفريقيا

الصغرى تهدد مظاهر الاحتفال، درجات الحرارة يوم رأس السنة بمحافظات مصر

موعد مباراة الكاميرون وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

أبرزها قمة أرسنال، جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل

الداخلية تستعد لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد (صور)

زينة وأضواء ليلة رأس السنة 2026 تزين مولات 6 أكتوبر (فيديو وصور)

شعبة المعادن توثق عاما استثنائيا، الأونصة تقفز 70% والذهب يسجل أعلى مستوياته

رحمة السماء أوسع من قسوة البشر، مرافعة النيابة في "جريمة اللبيني" تدمي القلوب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تهنئة غير المسلمين بأعيادهم تعد خروجا عن الدين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية العروسة في المنام وعلاقتها بقدوم خير وفير قريبا

أدعية وأذكار تعين على التوفيق والنجاح في الامتحانات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads