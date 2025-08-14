الخميس 14 أغسطس 2025
عصابة حمادة وتوتو، ضبط موظف وزوجته استوليا على أموال إحدى الشركات بالقاهرة

ضبط موظف وزوجته
ضبط موظف وزوجته

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط موظف وزوجته للاستيلاء على أموال إحدى الشركات بالقاهرة.

 تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من مسئول الشئون القانونية بإحدى الشركات، يفيد تضرره من أحد موظفي الشركة لاختلاسه مبلغ مالي من حساب الشركة.

وبإجراء التحريات والفحص تبين أن مرتكب الواقعة هو صراف بالشركة له معلومات جنائية، بالتعاون مع زوجته، حيث استغل طبيعة عمله وقاما بإجراء عدة تحويلات مالية من حساب الشركة إلى محافظ إلكترونية خاصة بهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي، جهاز لاب توب، و6 هواتف محمولة، تبين من فحصها الفني احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

